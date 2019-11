Kamerleden mét kat reageren op kattenrel: 'Verplicht binnenhouden? Idioot'

'Pak zwerfkatten aan'

De Partij voor de Dieren ziet de kat ook graag lekker buiten rennen en spelen. De Dierenpartij wil dat er veel meer haast gemaakt wordt met de aanpak van zwerfdieren. Kamerlid Frank Wassenberg, die thuis in Limburg vaak visite heeft van zijn buurkat: "Er zijn wel een miljoen zwerfkatten. Die moeten we vangen, castreren of steriliseren en weer terug zetten."

Wassenberg vult aan: "De juristen hebben een punt dat het onze taak is om bepaalde diersoorten te beschermen. Maar dat het zo slecht gaat met de natuur en de vogels, is niet de schuld van de kat, maar van de regering. Omdat er veel te weinig oog is voor de natuur en groen. Veel gemeentebesturen verwijderen heggen en perkjes en zetten er beton voor neer. Dat is ontzettend slecht voor de vogels. We lossen dat probleem echt niet op door katten voortaan binnen te houden."