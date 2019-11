Stikstofcrisis: 'Meer natuurmaatregelen nodig om kleine projecten te starten'

Duizenden projecten liggen stil

De Raad van State zette eind mei in zijn rol als hoogste bestuursrechter een streep door de manier waarop tot dan toe vergunningen werden verleend. Er werden te weinig concrete maatregelen afgedwongen om de stikstofuitstoot te beperken en dat was in strijd met Europese afspraken over natuurbescherming.

Duizenden projecten, soms ook met een zeer klein stikstofeffect, liggen daardoor stil.