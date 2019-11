Dijkhoff geeft wachtgeld van 37.000 euro per jaar niet terug: 'Ik hou me aan de wet'

Het blijft een heikel onderwerp: wachtgeld van politici. De Telegraaf meldde begin dit jaar dat Kamerleden, staatssecretarissen en ministers in totaal ruim 24 miljoen wachtgeld opstreken. Dat is geld dat wordt betaald door de belastingbetaler.

Loonstrookje

De wachtgeldregeling is er omdat politiek een onzekere sector is. Je kunt van de ene op de andere dag zonder werk komen te zitten, bijvoorbeeld na verkiezingen. Maar ook huidige Kamerleden profiteren ervan. Het wordt ook gebruikt om het salaris aan te vullen, bijvoorbeeld als een nieuwe baan minder betaalt.

VVD-fractievoorzitter Klaas Dijkhoff incasseert elke maand wachtgeld sinds hij in 2017 teruggekeerd is in de Kamer. Volgens de regels heeft hij daar recht op omdat hij staatssecretaris en kort minister van Defensie is geweest in het vorige kabinet.

37.000 euro per jaar

Het bedrag aan wachtgeld zou zo'n 37.000 euro per jaar zijn. Al weet Dijkhoff zelf niet precies hoeveel het is. "37.000? Dat zou kunnen, maar dan wel bruto", zegt hij tegen RTL Nieuws. "Ik zit mijn loonstrookje niet iedere maand uit te rekenen. Ik ben dit werk ook niet gaan doen voor het geld."

Ophef of niet, Dijkhoff is niet van plan het geld terug te storten. "Dat zou hypocriet zijn. Ik ben hier anderhalf jaar geleden ook open over geweest. Het is bekend en ik heb er ook goed over nagedacht", zegt hij. "Het is een recht dat ik heb verdiend door wat ik heb gedaan. Ik heb de wet die mij vertelt wat ik doe, en die leef ik na."

'Snap de ophef'

Of hij snapt dat er ophef over is? "Ik kan me daar iets bij voorstellen. Maar ik denk niet dat heel veel andere mensen zouden zeggen over een vergoeding waar ze recht op hebben: "Laat dit jaar maar zitten." Dijkhoff stelt verder dat hij enkele maanden twee banen heeft gedaan, terwijl hij maar voor eentje betaald kreeg. "Ook dat is volgens de wet."