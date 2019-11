Babysterfte iets gestegen, Nederland in middenmoot

Het sterftecijfer van vorig jaar is vergelijkbaar met dat in 2017. "Nadat het sterftecijfer een tiental jaren sterk is gedaald, vlakt deze daling de laatste jaren af", meldt Perined, die de registratie bijhoudt. Nederland neemt met dit cijfer een middenpositie in in Europa.

Te laag geboortegewicht

De grootste groep baby's uit 2018 dat is overleden zijn baby's die te vroeg zijn geboren. Ongeveer driekwart van de totale perinatale sterfte vindt plaats in de groep baby's die te vroeg - minder dan 37 weken zwangerschapsduur - worden geboren of een te laag geboortegewicht hebben.

Vooral in de groep met een zwangerschapsduur tussen 22 en 24 weken is de overlevingskans gering.

Oorzaak

Volgens Perined, een stichting waarin verloskundigen, gynaecologen en kinderartsen samenwerken, kan met betere zorg baby's worden gered. "Er zijn verbeterpunten in de samenwerking, documentatie, communicatie en kennis", schrijft Perined.

In de afgelopen vijftien jaar zijn er al wel verbeteringen doorgevoerd waardoor de zogeheten 'perinatale sterfte' is gedaald. Perined noemt onder andere: betere samenwerking, de invoering van de 20 weken echo en minder tweelingen na IVF.