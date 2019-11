'Te gek voor woorden', zegt Kamer: Marokko weigert staatssecretaris te ontvangen

GroenLinks en SP hebben schriftelijke vragen gesteld aan de minister van Buitenlandse Zaken door verbazing over uitspraken van staatssecretaris Ankie Broekers-Knol (Justitie en Veiligheid). Ze zegt niet welkom te zijn in Marokko om daar met een ambtsgenoot te praten over het terugnemen van uitgeprocedeerde Marokkaanse asielzoekers. De reden? Die blijft onduidelijk.

Dat Marokko niet met haar wil praten, leidt tot verbazing in de Tweede Kamer. GroenLinks-Kamerlid Bram van Ojik: "Het is nogal wat, wat de staatssecretaris hier zegt." 'Te gek voor woorden' "Dat u zich daar weg laat sturen", zei een hoogstverbaasde Theo Hiddema (Forum). "Echt te gek voor woorden", constateerde SP'er Jasper van Dijk. De partijen willen weten wat voor reden Marokko geeft voor de weigering, maar daar gaf Broekers-Knol geen antwoord op. Om meer duidelijkheid te krijgen, hebben GroenLinks en SP schriftelijke vragen gesteld, gericht aan Stef Blok, minister van Buitenlandse Zaken. GroenLinks-Kamerlid Bram van Ojik hoopt dat Blok wél kan vertellen welke reden de Marokkaanse autoriteiten gegeven hebben voor het weigeren van een gesprek met Broekers-Knol. Ook willen de partijen weten wat Blok gaat doen om op korte termijn alsnog een gesprek met de Marokkaanse minister te regelen. Nederland beschouwt Marokko als een veilig land van herkomst. Marokkanen die asiel aanvragen, maken daarom weinig kans op verblijf in Nederland. Toch neemt Marokko afgewezen onderdanen zelden terug. Broekers-Knol gaf eerder aan hierover met haar Marokkaanse collega te willen praten, maar dat bezoek is dus niet doorgegaan. Toen Kamerleden wilden weten waarom niet, kwam ze niet verder dan: "Ik krijg de minister niet te spreken". Stijgende verbazing Kamerleden konden hun oren niet geloven. "Dit is toch hét signaal dat Marokko dit probleem niet serieus neemt?", constateerde SP'er Jasper van Dijk. Madeleine van Toorenburg (CDA) en Emiel van Dijk (PVV) vroegen eerder in het debat waarom uitgeprocedeerde mensen niet gewoon op het vliegtuig worden gezet naar het land van herkomst, ongeacht wat dat land ervan vindt. "Dat lijkt aantrekkelijk", zei Broekers-Knol, maar die mensen komen 'per kerende post' terug als het land van herkomst ze alsnog weigert. Lees ook: Hoe Fatima H. zonder Nederlands paspoort toch naar Nederland kwam