Dit is wat varkensboeren kunnen krijgen als ze ermee stoppen

De vergoeding per varken is berekend door de Wageningen Universiteit en is volgens het ministerie gebaseerd op de marktwaarde van vandaag. Varkensboeren in het zuiden van het land krijgen per varken 151 euro uitgekeerd. In het oosten van het land ligt de prijs veel lager: 52 euro.

Vraag en aanbod

Dat grote verschil heeft volgens een woordvoerder van het ministerie van Landbouw Natuur en Voedselveiligheid te maken met vraag en het aanbod in die gebieden. In het oosten zijn er veel rechten te koop en is er weinig vraag en in het zuiden is er veel vraag en weinig aanbod. Het is voor een varkenshouder in het zuiden niet toegestaan om rechten van een varkenshouder in het oosten te kopen.