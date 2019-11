Tweede Kamer wil huurstijging vrije sector aan banden leggen

'Geen doen'

Het PvdA-Kamerlid heeft nog geen percentage in zijn motie opgenomen. Hij heeft daar wel een idee voor. "Ik ben voor een maximale verhoging van 1 procent per jaar bovenop de inflatie. Verhuurders stelden een verhoging van 7,5 procent in vijf jaar voor. Dat lijkt mij veel."

Het wordt volgens Nijboer hoog tijd dat een einde komt aan extreme huurverhogingen. "Huisjesmelkers maken nu maximaal misbruik van huurders die door de woningnood geen kant op kunnen. Jongeren betalen steeds vaker meer dan de helft van hun inkomen aan huur. Dat is geen doen. Voor veel mensen is het maar de vraag of ze volgend jaar de huur nog kunnen betalen", aldus Nijboer.