D66-leden willen maximumsnelheid van 90 kilometer per uur

Gevaarlijk voor mens én natuur: alles wat je moet weten over stikstof

Het legt duizenden projecten stil, en boeren en bouwbedrijven raken ervan in de stress: stikstof. Maar wat is de oorzaak van de stikstofcrisis? En wat is stikstof nou eigenlijk precies? Presentator Daphne Lammers dook de chemieboeken in en legt het uit.