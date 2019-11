Rutte blijft zwijgen over burgerdoden Irak, vreest niet voor positie

Deze week is er veel verwarring ontstaan over wat premier Rutte wist over de burgerdoden die vielen tijdens een Nederlandse luchtaanval in Irak in 2015. Rutte wil de zaak tot op de bodem toe uitzoeken voordat hij verdere vragen beantwoordt.

"De feiten moeten eerst opnieuw op een rij worden gezet. Ik ga eerst de vragen van de Kamer beantwoorden", zegt Rutte tijdens zijn wekelijkse persconferentie.

Irritatie bij Rutte

"Rutte heeft misschien wel twintig keer gezegd dat hij er niets over gaat zeggen", zegt politiek verslaggever Fons Lambie.

"Hij hekelde vragen van journalisten ('ik ga niet in op aannames in uw vraag' of 'ik ga eerst de Kamervragen beantwoorden'). Je voelde de irritatie bij Rutte, je hoorde het gekreun en gezucht bij journalisten in de zaal", zegt Lambie.

Supergevoelig

Rutte verwijst vandaag naar zijn antwoord eerder deze week. Toen zei hij: "Er staat mij helemaal niets van bij." Het 'zou wel kunnen' dat zijn ambtenaren op de hoogte waren.

Volgens Lambie is het vanuit Rutte gezien logisch dat hij vandaag geen antwoord geeft zolang hij geen duidelijkheid heeft.

"Speculeren maakt de politieke puinhoop alleen maar groter. Rutte houdt bij hoog en laag vol dat-ie in juni 2015 niet geïnformeerd is over de 70 doden. Maar: hij wil niet zeggen wanneer hij dan wel van de 70 wist. En hij wil ook niet zeggen of-ie nog contact heeft gehad met Hennis. Je merkt aan alles dat dit politiek supergevoelig is."

Dit zei Rutte eerder deze week: