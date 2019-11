Gehandicapte kinderen hebben nog steeds veel te weinig speelplekken

De ambitie van het kabinet was twee jaar geleden glashelder: er moesten veel meer speeltuinen komen waar ook kinderen met een handicap konden spelen.

D66 wil zelfs dat de helft van de gemeenten zo'n speeltuin zou krijgen. "Iets waarvan de minister destijds heeft toegezegd dat hij zich er hard voor zou gaan maken", zegt D66-Kamerlid Vera Bergkamp.

Kinderen hebben recht op spelen

D66 heeft samen spelen voor alle kinderen hoog op de agenda staan, en dus vroeg de partij cijfers op over de actuele stand van zaken. "Teleurstellend. De minister kan ons geen cijfers geven. We weten dus niet of er meer speeltuinen toegankelijk zijn geworden en hoeveel dan. We willen daar echt duidelijkheid over", zegt het D66-Kamerlid.

Want: "Spelen is ontzettend belangrijk voor alle kinderen, of kinderen nu een handicap hebben of niet." Goed kunnen buitenspelen is zelfs zo belangrijk dat het recht erop is opgenomen in het VN-kinderverdrag.

De verantwoordelijkheid ligt voor een groot deel bij de gemeenten. Die moeten de speeltuinen aanleggen of ombouwen. Vera Bergkamp: "De minister heeft een coördinerende functie. Hij moet de gemeenten faciliteren en stimuleren zodat het niet alleen bij mooie woorden blijft, maar gemeenten samen met speeltuinverenigingen en andere organisaties echt aan de slag kunnen gaan."