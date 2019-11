Embryo's kweken voor onderzoek? 'Mensen mogen niet gebruikt worden om mee te knutselen'

Hoogleraar Jochemsen, tegenstander: 'Met een embryo is een mens gemoeid'

Henk Jochemsen promoveerde in de moleculaire biologie en is bijzonder hoogleraar Christelijke filosofie aan Wageningen University. Hij is tegen verruiming van de wet. "Als een eicel door een zaadcel bevrucht is, is er sprake van een embryo en dan er is er sprake van een beginnend mensenleven", zegt hij.

"We zijn allemaal begonnen als embryo en een embryo verdient bescherming van de wetgever. Daarom vind ik niet dat we embryo's moeten gaan kweken puur met als doel onderzoek doen. Embryo's maken voor instrumenteel gebruik, vind ik in strijd met de beschermwaardigheid waar een mens recht op heeft. Mensen mogen, hoe pril ook, niet gebruikt worden om mee te knutselen."