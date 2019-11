Grapperhaus over aanslag advocaat Philippe Schol: 'Enorme schok'

Minister Ferd Grapperhaus noemt de aanslag op de 43-jarige advocaat Philippe Schol 'verschrikkelijk nieuws'. "Het is een enorme schok. Als de hoeders van onze rechtstaat worden aangevallen, dan moeten we vaststellen dat we heel urgent tegendruk moeten gaan geven", zegt de minister.

De Nederlandse advocaat Schol werd vanmorgen neergeschoten. Hij liep op straat toen hij vanuit een rijdende auto onder vuur werd genomen. Enige tijd beveiligd Schol is met zware verwondingen naar het ziekenhuis gebracht, maar was na het schietincident wel aanspreekbaar en verkeert niet in levensgevaar. De advocaat werd al enige tijd beveiligd, zegt minister Grapperhaus. Wat voor beveiliging hij kreeg, wil de minister niet zeggen. Hij wenst het slachtoffer en zijn familie sterkte. Grapperhaus wil verder niets zeggen over wat er is gebeurd. "De politie doet nu onderzoek". Lees ook: In Duitsland neergeschoten Nederlandse advocaat geopereerd en buiten levensgevaar Derk Wiersum Het is de tweede aanslag op een advocaat in korte tijd. Nog geen twee maanden geleden werd strafrechtadvocaat Derk Wiersum geliquideerd in Amsterdam. Grapperhaus noemde de moord op Wiersum 'een aanslag op onze rechtsstaat'. Er zijn volgens Grapperhaus geen aanwijzingen dat er een verband is met de zaak van Wiersum. "Iedere zaak staat op zichzelf", zegt Grapperhaus. Volgens de minister kunnen Nederlandse advocaten nog steeds veilig over straat.