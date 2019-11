Howick en Lili wonen nu in opknapvilla en gaan gewoon naar school

In september vorig jaar hoorden Howick en Lili dat ze na tien jaar terug naar Armenië zouden moeten. Hun moeder Armina was al eerder naar Armenië teruggestuurd. Maar een dag voordat het vliegtuig vertrok, ontsnapten de kinderen. Ze waren een nacht en een ochtend zoek. Intussen besloot toenmalig staatssecretaris Mark Harbers dat de kinderen alsnog in Nederland mochten blijven.

Huurvilla

Na dat nieuws bleven Howick en Lili eerst bij hun opa en oma, de ouders van Armina. Armina kreeg ook te horen dat ze mocht terugkeren naar Nederland. Dat gebeurde afgelopen Koningsdag. Ze woont nu samen de kinderen in een opknapvilla in Den Dolder, vertellen bronnen rondom het gezin.

Een particulier heeft deze antikraakvilla tijdelijk beschikbaar gesteld aan het gezin. "Ze kunnen er een jaar wonen. Ze zijn nu op zoek naar een huis waar ze langer kunnen wonen en staan ingeschreven voor een huurhuis."