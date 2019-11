Minister Bijleveld maakt excuses voor fout informeren dodelijke aanval Irak

Gisteren maakte minister Bijleveld bekend dat bij de aanval van Nederlandse F-16's op een IS-doelwit in Irak in 2015 circa zeventig doden waren gevallen, onder wie burgers.

Het is de eerste keer dat het kabinet zo open over een aanval is.

Nu pas openheid

De oppositiepartijen verwijten minister Bijleveld dat er nu pas openheid komt over de burgerslachtoffers bij het bombardement. Pijnlijk is dat toenmalig minister Hennis dus een paar weken na het bombardement aan de Kamer meldde dat er geen burgerslachtoffers te betreuren waren.

Dat onjuiste informeren zit de partijen hoog. Minister Bijleveld biedt daarvoor vandaag haar excuses aan in de Tweede Kamer. Volgens Bijleveld is zij er pas vrijdag achtergekomen dat de Kamer onjuist is geïnformeerd door haar voorganger Jeanine Hennis.

'Onacceptabel'

Sadet Karabulut (SP) vindt het 'onacceptabel' dat de Kamer is voorgelogen. Bijleveld mag zich volgens haar 'niet verschuilen' achter haar voorganger. De Kamer is 'bewust fout geïnformeerd', meent PvdA'er John Kersten.

Jeanine Hennis, die nu VN-gezant is in Irak, wil niet reageren en laat de communicatie over aan minister Bijleveld.