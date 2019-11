'Dikke onzin' of 'alles ligt op tafel': zo denkt de politiek over snelheidsverlaging

"De topprioriteit is het het bouwen van huizen en het beschermen van de natuur. Daar willen we alles aan doen. De verlaging van de maximum snelheid is zeker bespreekbaar", zegt Rob Jetten van D66.

Of hij voor een landelijke snelheidsverlaging is? "We willen eerst weten of dat zinvol is en hoeveel extra huizen daardoor gebouwd kunnen worden. We hopen dat we daar snel duidelijkheid over kunnen krijgen."

In de strijd tegen stikstof willen de jongeren van regeringspartij D66 een maximumsnelheid van 90 kilometer per uur op snelwegen. Dat is ook fantastisch voor de gezondheid, zeggen de jongeren van D66.