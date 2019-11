In het oog van de brexitstorm: de Britse verkiezingen komen eraan

Britse Lagerhuis ontbonden

Tijdens de campagneperiode moeten parlementsleden van het Lagerhuis hun zetel opgeven. Als ze weer in het parlement plaats willen nemen, moeten ze zich herkiesbaar stellen.

Dat geldt normaliter ook voor de voorzitter. Bij deze verkiezingen is dat niet John Bercow. Hij had op 31 oktober zijn afscheid. Zijn opvolger is inmiddels ook bekend: Labour-politicus Lindsay Hoyle.

Geen belangrijke aankondigingen

De leden van het Britse Hogerhuis leggen hun werk neer als het Lagerhuis is ontbonden. Zij hoeven zich niet herkiesbaar te stellen, omdat ze benoemd worden en niet gekozen.

De Britse regering blijft gewoon aan het werk. Wel is het zo dat tijdens de verkiezingsperiode, ook wel de purdah genoemd, de regering geen belangrijke beleidsaankondigingen doet of belangrijke verplichtingen aangaat.

Het woord purdah betekent van oorsprong sluier, met name een sluier waarmee vrouwen zich bedekken. In dit geval slaat het op de rol van ambtenaren, die in de verkiezingsperiode niet partijdig mogen zijn en dus ook geen besluiten mogen nemen die de ene politieke partij of kandidaat bevoordelen boven de andere.

Johnson hoopt dat het nieuwe parlement vóór 23 december bijeen komt.