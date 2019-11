Snoeihard rapport over Howick en Lili: chaos rondom hun uitzetting

Zoekactie politie kwam te traag op gang

De zoekactie die door de politie op touw werd gezet, kwam veel te traag op gang. Politiekorpsen en leidinggevenden werkten langs elkaar heen. Daardoor was er onnodig tijdverlies en is niet alles in het werk gesteld om de kinderen te vinden, stelt de inspectie in het rapport.

"Eenduidige sturing en een totaaloverzicht van de acties ontbraken", luidt de conclusie.