Leraren nog niet tevreden met 460 miljoen: wat willen ze eigenlijk?

Geen enkele sector heeft er zoveel geld bijgekregen als de leraren. In het regeerakkoord is afgesproken dat de basisschoolleraren er 700 miljoen bijkregen. Daarvan is 270 miljoen bedoeld voor de salarissen. Die zijn er gemiddeld met 9,5 procent op vooruit gegaan bij de laatste CAO. De overige 430 miljoen was bedoeld voor het verlagen van de werkdruk. Met het extra geld kunnen bijvoorbeeld extra klassenassistenten ingehuurd worden of vakleraren.