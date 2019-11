Kabinet erkent burgerdoden bij aanval Irak, Tweede Kamer onjuist geïnformeerd

Uit onderzoek van de NOS en het NRC bleek dat in 2015 bij een Nederlandse aanval op een bommenfabriek van IS een wijk werd verwoest. Er kwamen zeker 70 mensen om, onder wie ook kinderen. De aanval was daarmee een van de bloedigste aanvallen.

Onjuist ingelicht

Maar in de week na het bombardement op 3 juni 2015, meldde toenmalig minister Hennis aan de Tweede Kamer dat er tot dan toe geen burgerdoden waren gevallen door aanvallen in Irak.

Minister Bijleveld geeft vandaag toe dat de Kamer destijds verkeerd is geïnformeerd; er zijn bij de aanval tientallen doden gevallen. Hoeveel burgers onder de slachtoffers waren, is niet meer vast te stellen, aldus Defensie. Bij de aanval vielen veel meer doden, doordat er veel meer explosief materiaal was opslagen dan vooraf ingeschat.

Minister Bijleveld: "De Kamer is verkeerd geïnformeerd. Dat had anders gemoeten. Men had moeten zeggen: we kunnen tijdens operaties niets zeggen."