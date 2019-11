Bonden trekken oproep staking in: 460 miljoen euro extra voor onderwijs

Onderwijsbonden vragen al tijden om extra geld om het tekort aan leraren en de hoge werkdruk aan te pakken in zowel het basis- als middelbaar onderwijs. Vanavond kwam minister Arie Slob met het verlossende woord: er komt 460 miljoen extra voor het onderwijs.

'Blij met het geld'

Volgens verslaggever Floor Bremer zijn de onderhandelaars blij met dit geld. "460 miljoen is een hoop geld. Maar het is geen structureel geld waardoor de lonen van de leraren nog niet omhoog kunnen."

Het bedrag is ook 40 miljoen hoger dan in eerste instantie door de bonden was gevraagd. De stakingsoproep voor woensdag is hiermee van de baan. Scholen kunnen zelf bepalen wat ze met de dag gaan doen en of de kinderen wel of niet thuis kunnen blijven.