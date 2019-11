Geheime kabinetsnotitie: verlagen maximumsnelheid goed voor bouw 75.000 woningen

Dat staat in een geheime notitie die in handen is van de politieke redactie van RTL Nieuws.

Dat het is uitgerekend, betekent nog niet dat de snelheid overal in het land omlaag gaat. "Ja, het ligt op tafel", zegt politiek verslaggever Fons Lambie. "Maar ik verwacht niet dat Nederland echt overal terug naar 100 kilometer gaat. Dat het kabinet dit heeft laten doorrekenen, maakt duidelijk dat ze naar alles kijken. En je ziet, hoe meer je de snelheid verlaagt, hoe meer woningen het oplevert."

Deze week heeft het kabinet nog geen besluiten genomen, zegt Lambie, maar volgende week hoopt het dat wel te doen.

Alles op alles zetten

Premier Rutte liet vandaag tijdens zijn wekelijkse persconferentie weten alles op alles te zetten om de stikstofcrisis zo snel mogelijk op te lossen. "We werken er dag en nacht aan. Er zijn geen taboes."