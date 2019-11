Rutte over stikstofproblematiek: 'Het toverstokje is er niet'

Veel projecten liggen stil door de stikstofcrisis. Dat zorgt voor onrust en acties. Zo was er afgelopen woensdag nog een bouwsectorprotest op het Malieveld. "Ik begrijp de acties. Het is een acuut probleem", zei Rutte.

'Toverstokje is er niet'

Maar, vervolgt de premier: "De oplossingen zijn ingewikkeld op zowel technisch, juridisch en maatschappelijk niveau. Niets doen is geen optie. Maar het moet juridisch haalbaar zijn en maatregelen moeten iets opleveren. Het toverstokje is er niet. Soms kunnen problemen in een klein land complex zijn."

Hoeveel geduld moet Nederland hebben? "De komende weken en maanden hebben we nodig. Ik kan zeggen dat we er alles aan doen, met iedereen die er bij betrokken is om baanverlies te voorkomen." Sneller kan het volgens Rutte niet. "Alle energie zit in het knetterhard werken. We werken dag en nacht om het probleem op te lossen."