Stoelendans door zieke Ollongren: 'Ongewone verschuivingen kabinet'

Van den Braak kan zich niet zo'n ingrijpende tussentijdse wijziging van het kabinet in de moderne parlementaire geschiedenis herinneren. Vooral dat voor Stientje van Veldhoven een nieuw, nog niet bestaand ministerschap wordt gecreëerd noemt hij een 'bijzonder figuur'.

Gepromoveerd tot minister

Als een minister ziek is of langere tijd afwezig, neemt meestal de staatssecretaris (of een andere minister) de taken over. De premier heeft één of meerdere vicepremiers die hem kunnen vervangen.

Dat Stientje van Veldhoven (voorheen staatssecretaris) wordt gepromoveerd tot minister, hangt volgens Van den Braak vermoedelijk samen met het feit dat er nogal wat speelt op de dossiers van haar nieuwe ministerie. De stikstof- en PFAS-crisis leggen veel druk op het kabinet en vragen om snelle oplossingen."

Wat ook meespeelt, is dat door afwezigheid van Ollongren D66 een minister minder heeft. Dat verandert de stemverhoudingen in de ministerraad, dus is het logisch dat er nu D66'er minister wordt.