IS-vrouwen naar rechter om terugkeer vanuit Syrië te eisen, maken ze kans?

Wie zijn die vrouwen en kinderen?

De vrouwen zitten met hun kinderen veelal in het gevangenkamp Al-Hol in Noordoost-Syrië: een enorm kamp waar volgens de Verenigde Naties ruim 74.000 mensen zitten, voornamelijk vrouwen en kinderen, en waar de omstandigheden erbarmelijk zijn. Volgens de vrouwen is er een reëel gevaar dat ze weer in handen vallen van IS. 'Alstublieft', schrijven ze, 'laat die dodelijke mannen niet bij onze groep in de buurt komen.' Van hun kinderen is driekwart jonger dan zes, geen enkel kind is ouder dan twaalf jaar.