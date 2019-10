Van 130 naar 100 km/u: 'Snelste manier om weer huizen te bouwen'

Wat levert het op?

De vraag is of een snelheidsverlaging voldoende stikstofvoordeel oplevert. Het verkeer draagt jaarlijks voor 6,1 procent bij aan de stikstofuitstoot, blijkt uit cijfers van het RIVM. Ter vergelijking: de landbouw draagt voor 46 procent bij aan de stikstofuitstoot.

Stikstofdeskundige Jan Willem Erisman: "De schatting is dat het verkeer per jaar 83 kiloton bijdraagt aan de stikstofuitstoot. Op het moment dat de snelheid op alle snelwegen verlaagd wordt van 130 naar 100 km per uur, daalt de uitstoot met 4 procent."

Is dat genoeg?

Dat is niet zo heel veel, vervolgt de deskundige. ''Maar het is wel de enige maatregel waarmee je snel iets bereikt. Dit geeft zeker ruimte om kleinere bouwprojecten snel weer op gang te krijgen.Je moet dan wel de snelheid overal verlagen en niet alleen in de buurt van natuurgebieden die er slecht aan toe zijn."

Professor Transportbeleid Bert van Wee voegt toe: "Alle kleine beetjes helpen. Maar je moet wel heel goed handhaven en zorgen dat iedereen zich aan de snelheid houdt, anders schiet het niet op."

Hij vervolgt: "Bijkomend voordeel is dat de files ook wat afnemen. Maar de reistijd wordt wel weer langer en niet iedereen zal er blij mee zijn: sommige mensen houden er van om 130 km/h te rijden."

Als er autovrije zondagen ingevoerd worden, is het effect ongeveer hetzelfde. GroenLinks en ChristenUnie gaven eerder al aan dat ze een autoloze zondag willen invoeren. Maar volgens Haagse bronnen wordt deze variant niet doorgerekend.