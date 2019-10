Nieuwe regels Tweede Kamer: einde aan debattenberg

Debattenberg

De commissie wil ook de debattenberg aanpakken.De agenda van de Tweede Kamer is overvol. "Het kan niet meer zo zijn dat we een spoeddebat gaan voeren over iets wat anderhalf jaar geleden in de krant stond", zegt Van der Staaij.

De commissie ziet een 'onevenwichtige verhouding' tussen de debatten in de grote zaal en die in de kleinere zalen, waar de Kamerleden vergaderen in specialistische commissies.

In die kleinere zalen worden ook belangrijke zaken besproken, maar de focus ligt toch te veel bij de plenaire zaal, constateert de commissie. Kamerleden vragen daar vaak debatten aan en brieven van de regering, wat leidt tot 'een stapeling van procedures en een 'weinig efficiënte' werkwijze.