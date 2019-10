Minister wil snelle aanpak van schimmel- en vochtproblemen in huurhuizen

Extra inspanning

De minister schrijft nu dat wonen in een goed huis in een prettige omgeving een van haar beleidsprioriteiten is. ''Iedereen wil in een huis wonen dat vrij is van hinderlijk vocht en schimmel. Het succesvol aanpakken, lukt alleen als alle betrokken partijen gezamenlijk een extra inspanning leveren. Daar zet ik me vol voor in'', aldus de minister.

Zij is onder meer in gesprek met de koepel van woningcorporaties Aedes, de organisatie van particuliere verhuurders Vastgoed Belang, de GGD, de Woonbond en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten.