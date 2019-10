Steun van Labour maakt vervroegde Britse verkiezingen zo goed als zeker

Jeremy Corbyn, de leider van de partij, wilde geen nieuwe verkiezingen zo lang een brexit zonder deal nog een optie was.

Echte verandering voor het VK

Daar is nu verandering in gekomen. "We hebben van de Europese Unie gehoord dat de uitstel van de brexit is bevestigd", zei Corbyn eerder vandaag tegen zijn team van politiek adviseurs, bericht persbureau Reuters.

"Voor de komende drie maanden is daarmee voldaan aan onze voorwaarde dat een no deal-brexit van tafel moet. We willen nu de meest ambitieuze en radicale verkiezingscampagne opzetten die ons land ooit heeft gezien voor echte verandering."

Nog even afwachten

Daarnaast heeft premier Boris Johnson een stemming over de brexitdeal in de ijskast gezet tot na de verkiezingen. Hij deed dit om de oppositie tegemoet te komen, dus niet alleen Labour, maar ook de Liberal Democrats en de Schotse Nationale Partij (SNP).

Johnson wil verkiezingen om het Britse parlement uit een impasse te helpen. Verkiezingen moeten ervoor zorgen dat de brexit soepeler door het Lagerhuis komt dan tot nu toe.

Corbyn is dan wel voorstander van vervroegde verkiezingen, hij heeft daarbij niet expliciet gezegd dat hij een wetsvoorstel van Johnson die de verkiezingen mogelijk moet maken later vandaag zal steunen.