PVV'er Sietse Fritsma vertrekt uit de Tweede Kamer

Fritsma is sinds 2006 lid van de Tweede Kamer en voerde het woord voor de PVV over asiel en immigratie. Hij stond bij de laatste Kamerverkiezingen op de vijfde plaats op de kieslijst van de partij.

'Trotse PVV'er'

"Ik vertrek als trotse PVV'er. Ik zal mijn collega’s en fractiegenoten enorm gaan missen", zegt Fritsma in een verklaring.

"De PVV is het beste wat Nederland is overkomen en ik heb mijn beste jaren aan de PVV gegeven. Maar ik heb nu behoefte aan een ander leven en een nieuwe uitdaging. Ik wil een onderneming beginnen en heb daar heel veel zin in."