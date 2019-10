Wilders oog in oog met Pakistaanse bedreiger: OM eist 6 jaar cel

Tegen de 27-jarige Pakistaan die ervan wordt verdacht een aanslag op Geert Wilders te willen plegen, is 6 jaar cel geëist. De PVV-leider was zelf ook in de rechtszaal aanwezig. "Het is een vreemd gevoel om in de dezelfde zaal te zitten met iemand die je een kopje kleiner wil maken", zei Wilders.

De PVV-leider zat achterin de zaal van de zwaar beveiligde rechtbank op Schiphol. Hij maakte geen gebruik van zijn spreekrecht, maar stond volgens verslaggever Marieke van de Zilver wel twee keer kort oog in oog met zijn bedreiger. 'Vreemd gevoel' Bij binnenkomst, maar ook bij zijn vertrek keek de PVV-leider enkele seconden de Pakistaan in de ogen. Er werden geen woorden gewisseld. "Het was toch wel een vreemd gevoel, maar ook wel goed om er te zijn", zei Wilders na afloop. "Hoewel ik hem niet heb gesproken, heb ik laten zien dat geweld en terreur mij niet klein maken. En mij ook niet van gedachte veranderen." Slachtofferverklaring De 27-jarige Pakistaan werd vorig jaar augustus aangehouden op het Centraal Station in Den Haag. Een dag ervoor plaatste hij op Facebook een filmpje waarin hij een aanslag zou hebben aangekondigd op de PVV-leider of de Tweede Kamer. Aanleiding was de cartoonwedstrijd voor spotprenten van de profeet Mohammed die Wilders had uitgeschreven. Deze wedstrijd werd later om veiligheidsredenen afgeblazen. 'Wilde Wilders niet doden' De Pakistaan verklaarde gisteren dat hij niet van plan was de PVV-leider te doden, maar dat hij alleen de cartoonwedstrijd wilde stoppen. Ook vandaag was de verdachte aanwezig, met een tolk. "Het was nooit mijn bedoeling om iemand van het leven te beroven", zei de 27-jarige Junaid I. tegen de rechter. "Ik heb niks tegen Wilders en ook niks tegen de Nederlandse maatschappij." Maar de officier van justitie noemt die lezing niet aannemelijk. "Hij kwam niet om te demonstreren, maar om Wilders te doden." 'Zwierf al jaren door Europa' De Pakistaan zwierf al jaren door Europa. In Frankrijk hoorde hij over de wedstrijd en vertrok naar Nederland. Op het Centraal Station van Den Haag nam hij een filmpje op waarin hij een aanslag aankondigde op Wilders of de Tweede Kamer. In het Facebookfilmpje zegt hij dat hij een missie heeft om 'deze hond, deze onbeschaafde naar de hel te sturen'. De video is door 153.000 mensen gezien, 14.000 keer gedeeld en 1100 keer van commentaar voorzien. 31.000 mensen klikten op like. Lees ook: Wilders-bedreiger 'was niet van plan hem te doden'