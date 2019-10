EU wil miljarden meer van Nederland voor Europese begroting

Dat bevestigt het ministerie van Financiën aan RTL Z na berichtgeving in het Financieele Dagblad (FD). Als de wens van de Commissie wordt ingewilligd, zou Nederland in 2027 maar liefst 60 procent meer bijdragen aan de EU-begroting dan nu.

Meer geld eruit dan erin

Nederland betaalt volgend jaar 8 miljard euro bruto aan de EU. Omdat we ook Europese subsidies ontvangen, is de netto-betaling 5,5 miljard euro.

Ons land is deze eeuw de grootse nettobetaler in de EU per hoofd van de bevolking, berekende het CBS al eerder. Ook landen als Duitsland, Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk en Zweden zijn nettobetalers. Alle Oost-Europese en bijna alle zuidelijke lidstaten krijgen juist meer geld van de EU dan ze betalen.

Geld voor nieuwe uitdagingen

De Europese Commissie wil dat de komende meerjarenbegroting (2021-2027) verhoogd wordt naar 1,11 procent van het gezamenlijke Europese inkomen (bruto binnenlands product, bbp). Nu is dat nog 1 procent.

Met het extra geld moeten nieuwe uitdagingen worden aangepakt, zei Eurocommissaris van Begroting Günther Oettinger bij de presentatie van het begrotingsvoorstel.

"Migratie, integratie, grenscontrole, meer ontwikkelingshulp om de instroom van vluchtelingen in de komende tien jaar te vermijden, of cyberzekerheid", zei Oettinger.

Klimaat

De Europese Commissie heeft verder de nodige ambities op klimaatgebied. Daar is ook geld voor nodig, stipte de Franse president Emmanuel Macron eerder deze maand nog maar eens aan.

De geplande verhoging van de bijdrage zorgt voor ongenoegen bij een groep nettobetalers. Nederland, Zweden, Oostenrijk, Denemarken en Duitsland hebben een coalitie gevormd om te strijden tegen de plannen. Volgens minister Wopke Hoekstra van Financiën (CDA) is de huidige 1 procent 'meer dan voldoende'.