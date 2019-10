'Ratten- en muizeninvasie op komst, maar overheid is nog te laks'

Oproep

Hij doet deze oproep naar aanleiding van een brief die staatssecretaris Stientje van Veldhoven (Infrastructuur en Waterstaat) gisteravond naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. De VVD had vragen gesteld over de aanpak van muizen en ratten.

"Ik neem de signalen voor een mogelijke toename van het aantal ratten en muizen serieus", schrijft de staatssecretaris in die brief. Ze wil eerst een evaluatie van het afgelopen beleid afwachten om vervolgens met een verdere vervolgaanpak te komen.

Het kabinet ziet vooral veel in preventie en voorlichting van burgers.

'Er is geen tijd te verliezen'

Maar volgens de expert dierplagen is er veel meer nodig om te voorkomen dat de ratten- en muizenproblematiek in steden en dorpen niet uit de hand loopt. En is er geen tijd te verliezen, waarschuwt Meerburg.

"Ik zie vooral een afwachtende houding vanuit de overheid. En die zie ik eigenlijk al jaren. Preventie (zoals bijvoorbeeld het opruimen van voedsel) is belangrijk, maar daarmee kom je er niet. Als er niets gebeurt en je niet met duidelijke alternatieven komt en een visie hebt, worden de ratten- en muizenplagen alleen maar groter. Helemaal als particulieren straks veel soorten gif niet meer mogen gebruiken."