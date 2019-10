Meldpunt krijgt in 1 maand al 150 'schrijnende verhalen' van gedwongen adoptie

Verhalen verzamelen

Het meldpunt blijft tot juni volgend jaar in de lucht. "We zijn nu bezig om de verhalen te verzamelen. Om een beeld te krijgen wat er is gebeurd en om een beter beeld te krijgen om hoeveel moeders en kinderen het gaat. Als we daarmee klaar zijn kijken we verder."

Er wordt dan bijvoorbeeld gekeken of de moeders recht hebben op een schadevergoeding.