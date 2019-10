Kabinet: 'Test pasgeboren baby's op ernstige spierziekte SMA met hielprik'

Baby Pia

België was afgelopen september in de greep van de kleine Pia uit Wilrijk. De negen maanden oude baby heeft de progressieve spierziekte.

De ouders van Pia hadden hun hoop gevestigd op het geneesmiddel Zolgensma. Dat is echter het duurste ter wereld: de eenmalige behandeling (een soort gentherapie via een injectie) kost 1,9 miljoen euro en is in Europa nog niet erkend, waardoor het gezin daarvoor naar de VS moest afreizen.

De ouders zetten een sms-actie op waarbij mensen geld konden doneren. Met succes; de doodzieke baby Pia heeft onlangs het medicijn gekregen.