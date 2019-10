Onrust binnen Partij voor de Dieren: leden boos op partijbestuur

De groep wil op het congres hoor en wederhoor toepassen. "Het besluit van het partijbestuur kan dan worden bekrachtigd of vernietigd door het orgaan dat daartoe bevoegd is", staat bij de petitie.

Ondemocratisch

"Duidelijk is dat het partijbestuur met vuur heeft gespeeld door de gekozen voorzitter af te zetten", zegt Ron Kragten van de Haagse redactie van RTL Nieuws. "Deze voorzitter wilde een open discussie over de koers van de partij. Dat sprak veel leden aan. Die discussie is nu de kop ingedrukt. Terecht vinden veel leden dat ondemocratisch. Of ze hun zin gaan krijgen, moet nog blijken, maar als dat niet het geval is zullen waarschijnlijk veel mensen de partij de rug toe keren."