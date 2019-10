Handhaving verbod rookruimtes gaat 1 april in: boetes tot 4500 euro

'Dubbel gevoel'

De uitspraak van de Hoge Raad was een tegenvaller voor de horecasector, die met Blokhuis had afgesproken vanaf 2022 een einde te maken aan rookruimtes. Ook Blokhuis sprak vorige maand over een 'dubbel gevoel'.

Horeca Nederland laat weten in een reactie: "Het is nog steeds zuur dat rookruimten eerder dicht moeten dan 1 juli 2022, wat we aanvankelijk hadden afgesproken. Maar we zijn tevreden dat de staatssecretaris gehoor heeft gegeven aan onze dringende oproep om de handhaving niet eerder dan 1 april 2020 te laten beginnen", zegt Robèr Willemsen.