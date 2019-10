Kamer geschokt door burgerdoden bij Nederlands bombardement op Irak

Nederland maakte in 2015 deel uit van de internationale coalitie in de strijd tegen terreurorganisatie IS. Volgens de NOS en NRC Handelsblad zijn bij een bombardement uitgevoerd door een Nederlandse F-16 op een autobommenfabriek van IS in Irak 70 burgers omgekomen in 2015.

Veiligheidsredenen

Het ministerie van Defensie wil betrokkenheid bij het bombardement niet bevestigen of ontkennen. Defensie hoeft om veiligheidsredenen niet prijs te geven welke IS-doelen in Irak zijn aangevallen en hoeveel slachtoffers door de Nederlandse bommen zijn gevallen. Landen als de Verenigde Staten, Australië en Groot-Brittannië geven wel beelden en andere details vrij van hun aanvallen.

Minister Bijleveld laat aan RTL Nieuws weten 'wel bereid te zijn om te onderzoeken of meer transparantie in bredere zin', mogelijk is.