Syriëgangers dagen Staat om af te dwingen dat ze opgehaald worden uit kampen

Een groep vrouwelijke Syriëgangers wil de Nederlandse staat via een kort geding dwingen dat zij en hun kinderen worden opgehaald uit de kampen in Noord-Syrië. "De kans is groot dat we dit kort geding gaan winnen", zegt advocaat André Seebregts die de vrouwen en kinderen bijstaat.

Seebregts vervolgt: "Nederland is verplicht om zich maximaal in te zetten om ernstige schendingen van mensenrechten tegen te gaan. Daarom acht ik de kans groot dat we gelijk gaan krijgen en de vrouwen en kinderen teruggehaald moeten worden." Iemand sturen De advocaat gaat verder: "Nederland moet dan iemand sturen om ze op te halen. Of bijvoorbeeld samenwerken met Amerika om dit voor elkaar te krijgen." Sinds de Turkse legerinval in Syrië twee weken geleden zouden de Syriëgangers extra kwetsbaar zijn, zegt Seebregts. Lees ook: De voors en tegens van het terughalen van IS-kinderen uit Syrië Twee kampen De 23 vrouwen en 55 kinderen zitten vast in al-Hol en al-Roj, twee kampen in Noord-Syrië. Ze worden bijgestaan door vijf advocatenkantoren, waaronder het kantoor van Seebregts. De vrouwen zijn de afgelopen jaren vanuit Nederland naar Syrië gereisd, veelal om zich aan te sluiten bij terroristische organisatie IS. Sommigen namen hun kinderen mee. Veel anderen hebben daar kinderen gekregen. Beleid: nu niet ophalen De Nederlandse regering heeft als beleid dat IS'ers en hun kinderen alleen teruggebracht worden naar Nederland als ze zich melden bij een Nederlandse ambassade of consulaat. We halen ze niet actief terug uit kampen of gevangenissen uit Syrië omdat dat te gevaarlijk is. De dagvaarding is deze week naar de rechtbank Den Haag gestuurd. Op 1 november wordt het kort geding behandeld. Nederland 'trots' na ophalen jonge weeskinderen uit IS-gebied Bekijk deze video op RTL XL