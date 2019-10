Oplossing in stikstofdebat is nog ver te zoeken

'Ik had dingen anders moeten doen'

Minister Carola Schouten wil snel duidelijkheid geven, maar benadrukt ook dat zorgvuldigheid nodig is en dat kost tijd. "Alle sectoren zullen bij moeten dragen. We moeten met elkaar een weg zien te vinden. Het is een complex vraagstuk."

"Maar ik voel de urgentie van deze problematiek", benadrukt Schouten tijdens het debat. "Ik steek ook de hand in eigen boezem; ik had dingen beter moeten doen." Schouten erkent dat haar aanpak 'op veel plekken tot onzekerheid heeft geleid', met name bij boerengezinnen. Dat blijkt volgens de minister ook uit de felle protesten van afgelopen week.

Die onzekerheid is ontstaan doordat het vergunningsbeleid door provincies ander geïnterpreteerd werd dan door het kabinet. De Tweede Kamer wil van de minister weten hoe dat heeft kunnen gebeuren. Schouten kon daar nu echter nog niet op ingaan.

Tijd nodig

Veel maatregelen moeten nog verder worden uitgewerkt, Schouten heeft daarom ook nog geen compleet financieel plaatje paraat. De bewindsvrouw belooft de Kamer voor het einde van het jaar nader te informeren. De komende weken blijven bouwbedrijven en boeren dus in onzekerheid over hun lot.