Moeite om je kinderopvangtoeslag te berekenen? Nieuwe app biedt hulp

Als kinderen gebruik maken van de kinderopvang, kunnen ouders kinderopvangtoeslag krijgen: een bijdrage in de kosten die gemaakt worden voor opvang.

Hoeveel ouders krijgen, hangt bijvoorbeeld af van de uren die ze werken, het soort opvang en hoeveel uur ouders afnemen.

Nieuwe app

In de nieuwe app van de Belastingdienst en het ministerie van Sociale Zaken kunnen ouders hun situatie inzien en wijzigingen doorgeven omtrent de kinderopvang. Dat kan gaan om een verhoging of verlaging van het aantal uren, maar ook bijvoorbeeld wijzigingen in de hoogte van het inkomen.

Het is zaak dat ouders een wijziging zo snel mogelijk doorgeven, zodat de hoogte van de kinderopvangtoeslag bijgesteld kan worden.

Seintje

In het najaar zal de app door een groep van duizend ouders worden getest op gebruiksgemak. Begin volgend jaar zal de app voor alle ouders beschikbaar komen.

De ontwikkeling van de kinderopvangtoeslag app is een van de maatregelen die de Belastingdienst neemt om het traject rondom de kinderopvangtoeslag voor ouders duidelijker en makkelijker te maken.