Minister draait geldkraan Haga Lyceum dicht: 'Het is een guerilla-oorlog'

Betekent dit echt dat de financiering per 1 december stopt? Hoogleraar Zoontjens heeft twijfels. "De minister heeft een daad gesteld zonder dat hij zich juridisch op stevige grond bevindt. Er lopen nog rechtszaken en de school zal ongetwijfeld ook weer een nieuwe zaak beginnen tegen dit besluit."

Hij vervolgt: "Die rechtszaken kunnen met zich meebrengen dat de minister toch weer moet gaan betalen. Het is de vraag of dit besluit zo goed gefundeerd is dat het overeind blijft bij de rechter."

Docenten hebben zorgen

Directeur-bestuurder Söner Atasoy van het Haga heeft geen goed woord over voor het handelen van de minister. "Ik begrijp niet waarom de minister zo'n haast heeft. Het is niet zo dat de veiligheid van de kinderen in het geding is."

Volgens Atasoy zijn er zorgen onder de leraren. "De situatie is niet leuk voor keihard werkende docenten. Ze hebben ernstige buikpijn. Wij verdienen dit niet."