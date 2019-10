Renovatie Binnenhof definitief met een jaar uitgesteld

De verantwoordelijk staatssecretaris Raymond Knops schreef twee weken geleden al in een brief dat hij overwoog de start van de renovatie met een jaar uit te stellen tot de zomer van 2021.

Obstakels

De stikstofproblematiek is een van de redenen voor de vertraging. De extra uitstoot moet gecompenseerd worden omdat er in de buurt van Den Haag natuurgebieden liggen. Het lijkt vooralsnog niet te lukken om dat te compenseren.

Ook zijn er andere obstakels die voor vertraging zorgen. Zo stelde de Tweede Kamer extra eisen waardoor het verbouwingsproces wordt vertraagd.

Grote opgave

Ook blijkt volgens Knops dat het regelen van 'voorzieningen voor ICT en audiovisuele middelen in de tijdelijke huisvesting een grote opgave is'. Daarnaast zorgt de krapte op de bouwmarkt dat 'levertijden van onderdelen lang zijn en de flexibiliteit op de markt beperkt is'.