Nog geen extra geld voor leraren, lerarenstaking gaat door

Op zoek te gaan

Hoewel premier Rutte bij de Algemene Politieke beschouwingen toezegde op zoek te gaan naar eenmalig extra geld, heeft hij daar vandaag geen concrete bedragen voor.

Over de eisen van de bonden zegt de premier: "Er zijn serieuze problemen zoals de werkdruk, de lerarentekorten, ziekteverzuim. Dus we gaan de komende weken dit serieus in kaart brengen en dan kijken of er extra geld is."