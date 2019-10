Jesse Klaver over grafkist met zijn naam erop: 'Blijf vertellen waar ik in geloof'

In het boerenprotest rijdt een grafkist mee met daarop de naam 'Jesse'. GroenLinks-leider Jesse Klaver heeft via Twitter gereageerd op de beelden van de kist: "Ik blijf vertellen waar ik in geloof."

De GroenLinks-leider zegt dat hij zich niet laat intimideren en vervolgt: "Je mag middelvingers naar me opsteken, je mag me uitjouwen op een demonstratie. Er wordt zelfs actiegevoerd met een grafkist met mijn naam erop." Onhoudbaar Klaver vervolgt: "Het systeem van de bio-industrie is onhoudbaar. Boeren zijn het slachtoffer van politieke partijen en supermarktconcerns die hen dwingen steeds groter te groeien om het hoofd boven water te houden." Houten kist Op de video die is gemaakt door BNR-verslaggever Harmen van der Veen, is te zien hoe de kist meerijdt op een auto tussen de stoet van boeren op de A1. Het is een houten kist met aan de zijkant de naam 'Jesse'. 'Grafstemming op de A1', twitterde de verslaggever. 'Ziek, walgelijk' De reacties op de video liegen er niet om: 'Dit is best ziek', 'walgelijk' en 'dit soort grappen kan niet', vinden twitteraars. Ook D66-leider Rob Jetten vindt de actie walgelijk: "Luguber beeld. Eerst een galg, nu een doodskist."