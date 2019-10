Tweede Kamer: Nederlanders altijd vrij op 5 mei

Bevrijdingsdag is een officiële feestdag, maar bij de meeste bedrijven is Bevrijdingsdag geen vrije dag. Het is wel zo dat in verschillende cao’s Bevrijdingsdag een keer in de vijf jaar een (doorbetaalde) vrije dag is.

De eerstvolgende keer is in 2020.

Zo veel mogelijk mensen vrij

Als het aan de Tweede Kamer ligt, gaat dat veranderen. De partijen brengen hun pleidooi bij de begrotingsbehandeling van Algemene Zaken naar buiten. Niet toevallig: volgend jaar is het 75 geleden dat ons land werd bevrijd.

"Vrijheid is wat ons bindt", licht Kamerlid Bas van ‘t Wout (VVD) het politieke initiatief toe. "Het is de voorwaarde voor het leven dat wij vandaag de dag leiden. En daar mogen we best bij stil staan".

Een grote meerderheid van de Tweede Kamer ondersteunt het initiatief om zoveel mogelijk mensen vrij te geven. Het kabinet gaf eerder al eens aan een vrije dag op 5 mei 'wenselijk' te vinden.