Nederland en Frankrijk houden poot stijf: nog geen EU-lidmaatschap voor Albanië

Frankrijk vindt dat de EU eerst het toetredingsproces moet hervormen, bevestigde de Franse bewindsvrouw Amélie de Montchalin. Nederland vindt dat er vooral in Albanië nog veel moet gebeuren. Een voorstel om alleen Noord-Macedonië door te laten, stuit op verzet van meerdere landen.

Huiverig

"Frankrijk en Nederland zijn huiverig, omdat de EU in het verleden vaak te snel met te veel landen is uitgebreid. Maar voorstanders zeggen: als je Albanië en Noord-Macedonië nu niet laat beginnen met gesprekken, kunnen die landen vatbaar zijn voor Chinese of Russische invloed", zegt politiek verslaggever Fons Lambie.

"Voor Nederland was Noord-Macedonië best acceptabel, maar de andere landen wilden perse ook Albanië erbij", zegt Lambie. "En dus zit de discussie vast: in Luxemburg zijn de ministers er niet uitgekomen. Regeringsleiders bespreken het nu nog op de EU-top. Misschien dat die gesprekken leiden tot groen licht voor alleen Noord-Macedonië, maar zover is het nog niet."