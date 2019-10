Prinsjesdag in andere stad dan Den Haag? Burgemeesters staan al te popelen

De glazen koets, die op Prinsjesdag door de straten van Groningen rijdt. De burgemeester ziet het wel zitten. "We hebben prachtige locaties in Groningen. Iedereen is met Prinsjesdag van harte welkom", laat de Groningse burgemeester Koen Schuiling weten.

Troonrede in Arnhem

Ook in provinciesteden Den Bosch en Arnhem zien ze de glazen koets graag door de straten krijgen. "Een bijzonder idee, dat past bij onze gastvrije stad", zegt burgemeester Jack Mikkers van Den Bosch.

Ahmed Marcouch is als burgemeester van Arnhem ook graag gastheer van Prinsjesdag op locatie. "De Eusebiuskerk is een uitstekende locatie om de troonrede te houden. De kerk is net gerenoveerd. De akoestiek is perfect. En de klimaatregeling is ook in orde."