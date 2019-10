Blok hekelt Turkse chantage met vluchtelingen: 'Dit is heel fout'

Voor Europa en de VS is het in de steek laten van de Koerdische SDF-strijders, die cruciaal waren en zijn voor de strijd tegen terreurgroep IS, een slecht idee, voegde Tusk eraan toe.

De EU beraadt zich op stappen tegen Turkije. De ministers van Buitenlandse Zaken en de regeringsleiders spreken daar volgende week over. Ook in de kwestie van de 'ondermijnende' Turkse booractiviteiten bij Cyprus blijft de EU Ankara veroordelen.