Geschokte reacties na dood Ella Vogelaar (69): 'Vreselijk' en 'verdrietig'

"Getroffen door het tragische overlijden van Ella Vogelaar. Goede herinneringen aan onze samenwerking in mijn tijd op SZW. Zij was een echte sociaal-democrate met stevige principes en een groot hart voor de zwakkeren in onze samenleving. Ik wens haar nabestaanden veel kracht toe", schrijft premier Mark Rutte op Twitter.