Van Haga weg, coalitie meerderheid kwijt: dit zijn de gevolgen

1. Wat was er ook alweer aan de hand met Van Haga?

Kamerlid Wybren Van Haga, ook ondernemer, had dit voorjaar zonder vergunning bouwkundige werkzaamheden laten uitvoeren aan een Haarlems rijksmonument. De gemeente liet het werk stilleggen, na een tip van een bewoner. Meerdere bewoners lieten weten dat de VVD'er na de bouwstop 'op zeer agressieve manier' bij hen verhaal kwam halen. Hij kwam daardoor voor de derde keer in opspraak en dat was de reden voor de VVD hem uit de fractie te zetten.

2. Is er nu een probleem voor de coalitie?

Van Haga zegt dat hij als onafhankelijk Kamerlid het kabinetsbeleid steunt, dus dan is er geen probleem voor de coalitie. Maar de vraag is of Van Haga dat altijd doet.

3. Wat als Van Haga toch met de oppositie meestemt?

Als alle Tweede Kamerleden aanwezig zijn, dan is de uitslag in dat geval 75-75. 75 zetels voor de coalitie en 75 voor de oppositie - met Van Haga. Eindigt de uitslag bij een stemming in de Kamer in een gelijkspel, dan staken de stemmen. Dan volgt later een herstemming, maar als de uitslag 75-75 blijft is het voorstel verworpen.